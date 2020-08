Jornal canadense elege os melhores álbums do primeiro semestre de 2020

O Toronto Star, jornal de maior circulação do Canadá, acaba de eleger os melhores álbums do primeiro semestre de 2020. Foi isso mesmo que você leu: ainda que não pareça, já passamos da metade do ano.

E mesmo sendo 2020 um ano bastante atípico por causa da pandemia da COVID-19, muita coisa boa já foi lançada no mercado musical. Confira abaixo a lista publicada pelo jornal:

CeeLo Green, 'CeeLo Green Is … Thomas Callaway'

CeeLo Green é um talento camaleônico, com influências tão variadas quanto Duran Duran e Sly Stone. Sua voz também é sempre um deleite distinto, independentemente do gênero que esteja adotando em um de seus vários projetos. Seu sexto álbum solo, produzido por Dan Auerback, guitarrista dos Black Keyes, vem sendo apontado como um dos seus mais autênticos.

Taylor Swift, 'Folklore'

Alguns artistas vem transformando a rotina enfadonha da quarentena em uma válvula de escape criativa, trabalhando em alguns de seus melhores trabalhos. A obra de 16 canções de Swift pode não ter começado como um trabalho definidor de carreira, mas é impossível ouvi-lo e não ficar impressionado com a profundidade cada vez maior da cantora pop como compositora.

The Chicks, 'Gaslighter'

Esse já é conhecido como "o álbum do divórcio" da banda, devido às letras de suas canções. 'Tights on My Boat' oscila perfeitamente entre a mesquinhez e a raiva justificada: "espero que você morra em paz durante o sono / brincadeira / espero que doa como você me machucou.” Mas é a faixa-título, com seus vocais em camadas, batida forte e dedilhado de banjo, que melhor traduz a fase do trio anteriormente conhecido como Dixie Chicks.

Run the Jewels, 'RTJ4'

As letras honestas sempre foram a marca registrada desse super duo de hip-hop. Seu tão esperado quarto álbum chegou no meio da agitação civil nos Estados Unidos e oferece uma faixa premonitória: "Walking in the Snow" foi escrita bem antes da morte de George Floyd, em maio, e diz: “e todos os dias no noticiário noturno, eles alimentam você com medo de graça / e você está tão entorpecido que vê os policiais sufocarem um homem como eu / e até minha voz ir de um grito para um sussurro: eu não consigo respirar.”

The Pretenders, 'Hate for Sale'

Chrissie Hynde, de 68 anos, mostra que ainda tem muita energia para oferecer no novo álbum dos Pretenders, o primeiro desde 2002 com Martin Chambers, baterista da formação original da banda.

Butch Walker, 'American Love Story'

'American Love Story' é um álbum conceitual, uma ópera-rock que tem temas como o racismo e a homofobia de pano de fundo para suas letras. Já a parte musical apresenta uma atmosfera oitentista inspirada.

The Indigo Girls, 'Look Long'

Gravado no estúdio de Peter Gabriel, na Inglaterra, o 15º álbum de estúdio da dupla Amy Ray e Emily Saliers oferece um bom equilíbrio entre intimidade e potência. Como sempre, Saliers e Ray revelam letras que irão, ao mesmo tempo, partir seu coração e despertar suas paixões.