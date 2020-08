Cauan recebe alta da UTI após 8 dias em estado grave

O cantor Cauan Máximo, 38 anos, da dupla com Cleber, apresentou melhora nos últimos dias e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na tarde desta segunda-feira (24). Ele ficou internado por oito dias em estado grave no Hospital Anis Rassino, em Goiânia.

Leia mais:

O sertanejo foi diagnosticado com covid-19 e teve complicações: chegou a ter 70% dos pulmões comprometidos pela doença causada pelo novo coronavírus. Foi melhorando gradativamente, como comprovou o boletim médico divulgado na manhã desta segunda.

A família do cantor também sofre com a doença. A mãe, Shirlei, está internada em um quarto de hospital. Já o pai, João Luiz Máximo, está em estado grave, assim como o filho estava desde o último dia 16 de agosto.