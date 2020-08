Integrante do Now United é primeira brasileira indicada no VMAs

Aos 17 anos, a cantora paulista Any Gabrielly já marcou história. Integrante do Now United, ela é a primeira brasileira a ser indicada ao Video Music Awards, premiação da MTV.

Any, natural de Guarulhos, concorre na categoria Melhor Grupo, contra as bandas 5 Seconds of Summer, The 1975, BLACKPINK, BTS, Chole x Halle, CNCO, Little Mix, MONSTA X e Twenty One Pilots.

O supergrupo, formado em 2017, com 15 integrantes, não foi o primeiro grande trabalho da brasileira. Ela surgiu como dubladora na animação "Moana", da Disney, lançada em 2016.

Nas suas redes sociais, ela comemorou: