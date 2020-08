‘Cuphead’: Game ganha adaptação para quadrinhos

Inspirado em desenhos animados da década de 1930, “Cuphead” encantou com seu estilo retrô. Depois da Netflix anunciar uma série baseada no jogo do tipo “run and gun”, disponível para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, o título ganhou uma adaptação para HQ, lançada pela Dark Horse.

A obra conta as aventuras dos dois irmãos Xicrinho e Caneco. No game, os protagonistas perdem uma aposta no Cassino do Diabo. Por isso, fazem um acordo: coletar as almas das pessoas que também perderam suas apostas com o Diabo para, então, se safar da situação.

A HQ reimagina o universo dos games para os quadrinhos. Os fãs podem esperar por novas histórinhas envolvendo esses dois personagens.

“Cuphead Volume 1: Comic Capers & Curious” já está à venda por US$ 10,99, em www.darkhorse.com. Ainda não há informações sobre o lançamento da HQ no Brasil.