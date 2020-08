Ariana Grande vira cantora mais ouvida no Spotify

O Spotify tem uma nova rainha – pelo menos, de acordo com os dados de audiência da plataforma. De acordo com o Twitter Chartdata, perfil especializado em estatísticas em música pop, a cantora de 27 anos Ariana Grande é a artista mais ouvida no streaming.

Intérprete de sucessos como "thank you, next", "7 rings" e a mais recente "Rain on Me", parceria com Lady Gaga, Ariana superou a barbadiana Rihanna na lista de cantoras com maior número de "streams" no Spotify.

Streams são as "ouvidas" individuais recebidas por cada canção em um serviço de streaming; a lista leva em conta todas as vezes que alguém escutou canções de cada artista na plataforma. Grande, sozinha, conseguiu 20,5 bilhões.

Ari compartilhou a conquista em sua conta oficial do Twitter, agradecendo o público por ouvir suas músicas e importarem-se com ela. Ela também referenciou a colega Rihanna, cobrando o muito aguardado novo álbum da cantora: "Agora Rihanna pode, por favor, lançar seu álbum para pegar [o recorde] de volta".

