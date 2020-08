Superado! Manu Gavassi se reúne a Chay (e a Laura Neiva) em novo clipe

Manu Gavassi e Chay Suede formaram um dos casais mais queridos no início dos anos 2010 e o fim rendeu a letra de "Farsa", em que a compositora desopila o fígado sobre o ator, que àquela altura despontava como aposta na Globo. Mas o climão ficou lá atrás, como prova o clipe de "Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim", lançado nesta sexta-feira (21). A música é um feat com Gloria Groove.

Manu, que atualmente assumiu o alter ego Malu Gabatti em suas redes sociais, chamou não só o ex como a atual dele, Laura Neiva, para participar do vídeo. Além de loira, Malu é diretora renomada e acabou de chegar de Nova York. E, como mostra o clipe, tem um ego gigante.

Chay interpreta a si mesmo e aparece "perdido" depois do convite da ex. Na letra da nova música, há referências à "Farsa".

Um dos destaques da edição 2020 do Big Brother Brasil – ela ficou em terceiro lugar no reality – Manu chegou a falar sobre um relacionamento em que foi traída dentro de sua própria casa e muitas pessoas.

Assista abaixo: