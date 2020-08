Ricardo Darín: 4 filmes imperdíveis com o ator argentino na Netflix e Amazon Prime

A rivalidade entre o Brasil e a Argentina parece não ir muito além do futebol. Enquanto discussões do tipo 'quem foi melhor jogador, Pelé ou Maradona?' costumam gerar debates acalorados entre brasileiros e argentinos, o cinema parece ser um conciliador entre os dois povos.

A maior prova disso é Ricardo Darín, ator 'porteño' de 63 anos que possui uma verdadeira legião de admiradores no Brasil. Filmes como 'Um Conto Chinês' e 'Relatos Selvagens', estrelados por Darín, foram fenômenos de bilheteria no país pré-pandemia e continuam a conquistar novos fãs através dos serviços de streaming na quarentena.

Preparamos uma lista com 5 filmes imperdíveis estrelados por Ricardo Darín que estão disponíveis na Netflix e no Amazon Prime. Veja abaixo:

1) Relatos Selvagens (2014)

Reprodução / Warner Bros.

Essa comédia dramática lançada em 2014 foi indicada à Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França, e ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, nos Estados Unidos. São seis curtas-metragens aparentemente independentes, mas ligados pelos mesmos sentimentos de amor e ódio. Entretanto, foi Bombita, curta estrelado por Darín, que arrebatou o público brasileiro, que se identificou profundamente com o problema vivido pelo personagem principal da história. Disponível no Amazon Prime.

2) Neve Negra (2017)

Reprodução / Paris Filmes

O suspense, filmado no meio da inóspita patagônia argentina, vai te surpreender com suas reviravoltas. Darín vive 'Salvador', um homem solitário que recebe – em sua cabana isolada do mundo – a visita inesperada do irmão, quem ele não via há décadas. É aí que se inicia um conflito violento envolvendo a venda de um terreno da família. Disponível na Netflix.

3) Todos já Sabem (2019)

Reprodução / Paris Filmes

O drama dirigido pelo premiado diretor iraniano Asghar Farhadi é estrelado 'apenas' por Ricardo Darín, Penélope Cruz e Javier Bardem. Precisa dizer mais alguma coisa? Disponível no Amazon Prime.

4) XXY (2007)

Reprodução / Imovision / Netflix

Disponível na Netflix, o filme conta a história de uma jovem intersexual. Criada como garota, ela começa a explorar a sua sexualidade na adolescência, encontrando tanto hostilidade como compaixão. Kraken, seu pai (vivido por Darín), terá que apoiá-la em suas difíceis decisões.