Piraquê lança 'biscoito da vaquinha' com cobertura sabor chocolate

A Piraquê lançou uma nova versão do seu clássico biscoito de leite maltado, popularmente conhecido como 'biscoito da vaquinha', com cobertura sabor chocolate.

O anúncio foi feito na conta oficial da Piraquê no Instagram na semana passada e gerou um verdadeiro furor nas redes. A empresa alimentícia, fundada no Rio de Janeiro há exatos 70 anos, é muito querida entre os brasileiros por lançar produtos como o biscoito de leite maltado e o roladinho de goiabinha.

A Piraquê já vinha dando dicas do lançamento em seu Instagram, mas finalmente o sonho virou realidade: o 'biscoito da vaquinha' com cobertura de chocolate já está entre nós. Em tempos de tanta polarização, parece que agora a briga vai ser entre os que preferem a versão original do biscoito e os que preferem a sua nova versão, com chocolate.

E você, de que lado está?