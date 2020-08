Drew Barrymore confirma 'lenda' sobre o avô: 'Amigos levaram seu cadáver a uma festa'

"Um Morto Muito Louco" virou clássico dos anos 1980 com a história insólita de dois homens que carregam o cadáver de um amigo por festas durante um fim de semana inteiro, disfarçando o "desânimo" do morto com óculos escuros. Mas o roteiro não parece tão insólito depois que uma fofoca antiga na indústria do cinema foi confirmada nesta semana.

Em recente entrevista ao canal de YouTube Hot Ones, Drew Barrymore confirmou um rumor que data dos anos 1940. Seu avô, John Barrymore, foi um grande nome de Hollywood e, no dia seguinte à sua morte, em 29 de maio de 1942, foi levado por amigos a uma festa.

Entre os amigos que "roubaram" o corpo de Barrymore do necrotério estava outra estrela da Hollywood da era de ouro: Errol Flynn.

John Barrymore morreu em 1942, aos 60 anos / Getty Images

Drew, que nasceu quase 33 anos depois, aprova a história. "Espero que meus amigos façam o mesmo por mim. Este é o tipo de coisa que apoio. Levem meu velho corpo para dar umas voltas por aí", disse ela.

Ela não tem certeza de que a história inspirou "Um Morto Muito Louco", mas a anedota, que se provou verdadeira agora, teria sido usada em uma cena do filme "S.O.B. – Nos Bastidores de Hollywood" (1981).