CPM 22 lança single 'Escravos', o primeiro com nova formação

O CPM 22 viu seus planos de 2020 conturbados pela pandemia de covid-19, que parou sua agitada agenda de shows, pela polêmica envolvendo o baterista Ricardo Japinha, que foi demitido da banda, e pela saída inesperada do baixista Fernando Sanchez.

Nesta semana, a banda revelou sua nova formação, com a entrada de Ali Zaher (ex-Reffer) no baixo e Daniel Siqueira (Garage Fuzz) na bateria. E o anúncio já chegou acompanhado de um single inédito, "Escravos", lançado nesta sexta-feira (21).

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

"Estamos em um momento muito bom, apesar da já superada turbulência pós saída do Ricardo Japinha da banda. Este single veio em uma hora perfeita, tanto pela sonoridade quanto pela letra forte", afirma o vocalista Badauí, ao Metro Jornal. A canção, de três minutos e meio, ganhou um belo vídeo com a letra, editado pela Santa Edit Film. Assista:

A letra é de autoria de Luciano Garcia, que divide as guitarras com Phil Fargnolli, e trata assuntos como a manipulação política, a dependência nas redes sociais e os perigos e consequências de notícias falsas. "Vivemos em um país onde se paga muito pra viver sem benefício algum. Uma música como essa nos dá força pra manter a cabeça no lugar e nos ajuda a enfrentar esse momento ao lado do nosso público e da nossa gente", explica Badauí.

O single faz parte de uma leva de músicas que devem integrar o próximo álbum da banda. A composição teve início em fevereiro deste ano, mas os planos de lançamento foram adiados indefinidamente pela pandemia de covid-19. Neste ano, o CPM 22 disponibilizou nas plataformas de streaming seu primeiro álbum, "A Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum", de 2000.