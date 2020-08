Como leitores ávidos podem garimpar novos autores e livros gastando apenas R$ 1,99

Se você é o tipo de leitor eclético que gosta de descobrir coisas novas vale a pena investir em programas de assinatura como Kindle Unlimited do Amazon Prime. Além de frete grátis nos livros físicos, o assinante tem acesso ilimitado a mais de 1 milhão de eBooks. E este pode ser o melhor momento para experimentar o serviço. Dentro da 6ª edição do Book Friday da Amazon Brasil, que vai até domingo (23), às 23:59, o Kindle Unlimited está em uma promoção especial.

Normalmente, novos assinantes pagam R$ 19,99 por dois meses, com o primeiro mês como degustação. Na Book Friday são três meses por apenas R$ 1,99.

Além dos sete dígitos de livros incluídos na assinatura, o que dá para garimpar e conhecer novos livros, autores e editoras por dias sem fim, o leitor que gosta da lista dos mais vendidos também ficará feliz em saber que dos atuais 20 livros da lista, 11 deles estão dentro da assinatura do Kindle Unlimited e podem ser lidos sem custo adicional por assinantes. Essa foi a média dos últimos 12 meses e para ler os ebooks basta baixar o app na sua plataforma de preferência.

Selecionamos alguns dos melhores achados em várias categorias. Confira:.

1. "20 Mil Léguas Submarinas", por Júlio Verne – de R$ 49,90 por R$ 29,90





Júlio Verne ajudou a criar um novo gênero literário, a ficção científica, e seus livros tinham um traço premonitório. Muitas das invenções humanas posteriores foram antecipadas em suas páginas. Resgatados do mar e feitos prisioneiros pelo enigmático capitão Nemo, o professor Aronnax, seu fiel ajudante e o exímio arpoador Ned Land passam a viver a bordo do prodigioso submarino Náutilus.

2. "O Que é Fascismo?", por George Orwell – de R$ 42,90 por R$ 30,00





Romancista celebrado pelas distopias de '1984' e 'A Revolução dos Bichos', George Orwell também foi um prolífico repórter e colunista. Entre as décadas de 1930 e 1940, o autor de 'O Que é Fascismo?' colaborou em diversos veículos da imprensa britânica.

3. "A Máquina do Tempo", por H.G. Wells – de R$ 44,90 por R$ 25,80





O primeiro e mais famoso livro sobre viagem no tempo chega em edição especial, com ilustrações inéditas, tradução primorosa e extras. Ao contar a história de um cientista inglês que embarca em uma fabulosa jornada a um mundo futuro, desconhecido e cheio de mistérios, H. G. Wells inaugura um dos principais temas da ficção científica.

4. "As Cidades Invisíveis", por Italo Calvino – de R$ 47,90 por R$ 30,50





Se meu livro 'As Cidades Invisíveis' continua sendo para mim aquele em que penso haver dito mais coisas, será talvez porque tenha conseguido concentrar em um único símbolo todas as minhas reflexões, experiências e conjeturas.

5. "Capitães da Areia", por Jorge Amado – de R$ 52,90 por R$ 29,60





Desde o seu lançamento, em 1937, 'Capitães da Areia' causou escândalo: inúmeros exemplares do livro foram queimados em praça pública, por determinação do Estado Novo. Ao longo de sete décadas a narrativa não perdeu viço nem atualidade, pelo contrário: a vida urbana dos meninos pobres e infratores ganhou contornos trágicos e urgentes.

6. "A História da Humanidade Contada Pelos Vírus", por Stefan Cunha Ujvari – de R$ 41,00 por R$ 27,60





Malária, sífilis, tuberculose, ebola, gripe, AIDS, sarampo e outros males que atacam a humanidade revelam muito mais da nossa história do que imaginamos. Os passos do homem ao longo das épocas, pelos continentes, o início da utilização de vestimentas, a convivência com diversos animais, o encontro com outros seres humanos: tudo isso pode ser desvendado agora com o estudo microscópico de vírus, bactérias e parasitas que cruzaram – e cruzam – o nosso caminho.

7. "O Livro Do Mar", por Morten A. Stroksnes – de R$ 79,90 por R$ 34,30





O Livro do Mar' é a história real de dois amigos, Morten Stroksnes e um excêntrico artista-pescador, que com um pequeno bote e quatrocentos metros de linha de pesca partem para caçar este temido habitante dos fiordes. Dois homens num barquinho. Um monstro nas profundezas logo abaixo.

8. "Watchmen – Edição Definitiva", por Alan Moore – de R$ 126,00 por R$ 94,50





Uma das graphic novels mais influentes de todos os tempos e um eterno bestseller, 'Watchmen' só cresceu em estatura desde sua publicação original, como minissérie, em 1986. Esta edição de luxo, com capa dura, papel especial e formato diferenciado, traz a lendária saga escrita por Alan Moore e desenhada por Dave Gibbons, totalmente recolorida digitalmente por John Higgings, o colorista original.

9. "Maus", por Art Spiegelman – de R$ 62,90 por R$ 39,90





'Maus' (rato, em alemão) é a história de Vladek Spiegelman, judeu polonês que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, narrada por ele próprio ao filho Art. O livro é considerado um clássico contemporâneo das histórias em quadrinhos.

10. "Persépolis", por Marjane Satrapi – de R$ 57,90 por R$ 36,46



Marjane Satrapi tinha apenas dez anos quando se viu obrigada a usar o véu islâmico, numa sala de aula só de meninas. Nascida numa família moderna e politizada, em 1979 ela assistiu ao início da revolução que lançou o Irã nas trevas do regime xiita – apenas mais um capítulo nos muitos séculos de opressão do povo persa.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.