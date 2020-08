'Cena de Novela': WC no Beat, Anitta, Djonga e PK lançam música juntos

Os rappers Djonga e Pk se uniram em uma parceria com Anitta e WC no Beat para lançar a música "Cena de Novela", que chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira (21).

A faixa faz parte do álbum "GRIFF", de WC no Beat, que também foi lançado nesta sexta. O disco conta com 12 músicas e 33 participações de grandes nomes do rap e do funk, entre elas MC Zaac, MC Rebecca, Pedro Sampaio, Meno Tody, Pocah, Xamã, MC Don Juan, MC Hariel e Kevin O Chris.

Veja também:

BTS lança primeiro single originalmente em inglês; ‘Dynamite’ já conta com mais de 53 milhões de views

Série ‘Sob Pressão’ terá especial sobre a covid-19

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

"Saiu GRIFF, de longe o maior projeto da minha carreira até hoje", escreveu WC no Beat nas redes sociais. "Não tenho muitas palavras, estou muito emocionado, amo todos vocês família, obrigada por isso", completou.