Astro de Lost volta às telas em drama chileno na Netflix

O ator norte-americano Jorge García, que deu vida ao carismático personagem Hugo 'Hurley' Reyes em 'Lost', série que foi um fenômeno de audiência no início dos anos 2000, está de volta. Dessa vez, ele protagoniza 'Ninguém sabe que estou aqui', longa-metragem dirigido pelo chileno Gaspar Antillo.

Filmado nos arredores do Lago Llanquihue, no sul do Chile, 'Ninguém sabe que eu estou aqui' conta a história de Memo (Jorge García), um cantor frustrado que agora vive da criação de ovelhas em sua fazenda. Entretanto, um acidente com seu tio (Luis Gnecco) dá uma guinada radical à história, que ganha tons surrealistas, reaproximando Memo e a música.

Reprodução / Netflix

Pouca gente sabe, mas Jorge García, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, é filho de pai chileno e mãe cubana. Logo, sua escolha como protagonista o filme não foi por acaso: ele conhece (e muito bem!) a língua e os costumes do país andino. Aliás, essa é a primeira produção audiovisual de Jorge toda falada em espanhol.

Belas paisagens, músicas que não saem da cabeça e um roteiro bem estruturado fazem de 'Ninguém sabe que eu estou aqui' um sucesso de público e crítica: o filme rendeu à Gaspar Antillo o prêmio de melhor diretor estreante no Festival de Tribeca, em Nova York, no ano passado.

E aí, já estão todos prontos para matar as saudades do nosso querido Jorge?