‘Anacrônico’: Pitty celebra 15 anos do álbum nesta sexta

E o parabéns? Nesta sexta-feira (21), para comemorar os 15 anos do seu álbum “Anacrônico”, a cantora baiana Pitty relança o disco com três faixas bônus. Dono dos hits “Memórias” e “Na Sua Estante”, ele vem para esquentar o coração dos fãs.

A versão deluxe traz inéditas em estúdio e um relançamento. A primeira é “O Muro”, que já rodava na internet antes, mas agora será divulgada oficialmente.

A segunda inédita é “Seu Mestre Mandou”, que já foi tocada ao vivo e nunca teve registro oficial. Para fechar com chave de ouro, uma regravação de “Deja Vú”, feita por Pitty e seu primeiro guitarrista, Peu Souza, ainda durante o seu primeiro disco “Admirável Chip Novo”, de 2003.

Ah, e no sábado (22), para comemorar, Pitty fará uma live com sessão acústica de “Anacrônico” em seu canal da Twitch, às 22h. Em josyara.lnk.to/PittyAnacronico é possível conferir as plataformas digitais para escutar o disco.