The Voice Brasil terá edição para cantores acima de 60 anos

Após o "The Voice Brasil" e o "The Voice Kids", o programa também ganhará uma edição para cantores acima de 60 anos.

A nova edição do reality estreia em 2021 e as inscrições já estão abertas. De acordo com a TV Globo, o programa vai ter o mesmo formato das outras edições, com várias fases e um time de técnicos, que ainda não foi divulgado.

Veja também:

‘Desejo Sombrio’ é renovada para segunda temporada

Festival Internacional de Curtas de São Paulo inicia programação online gratuita

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O The Voice +60 já foi lançado em outros países, como nos Países Baixos, em que se chama "The Voice Senior", Alemanha, Rússia e México.

“Durante nossa trajetória aprendemos que a boa música é atemporal e que não existe limite quando falamos sobre a realização de sonhos" disse Creso Eduardo Macedo, diretor artístico do The Voice. "Essa nova versão do Voice surgiu do desejo de expandir ainda mais esse espaço de oportunidade para os artistas".