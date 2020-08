Professora consegue manter marca Miel Gibson para vender potes de mel

Uma história com lances amargos acabou em final doce no Chile. Sem renda durante a quarentena, a professora Iorrana Agurto decidiu vender mel orgânico e usou a criatividade para a marca: Miel Gibson.

A clara referência ao ator de Hollywood fez sucesso nas redes sociais, mas chegou aos representantes de Mel Gibson que vetaram o uso da imagem dele por Iorrana.

A comoção em torno do assunto foi tanta que a professora conseguiu um acordo para manter o nome do seu mel. Só vai precisar tirar o rosto do intérprete de Coração Valente dos seus rótulos.