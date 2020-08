'Fui demitida por causa da pandemia e me inscrevi no MasterChef', conta Giovanna

Apesar de não ter levado o troféu MasterChef Brasil 2020 pra casa, Giovanna deixou a competição realizada. Em entrevista ao Portal da Band, a paulista de 25 anos contou que havia sido demitida da agência onde trabalhava por causa da pandemia de covid-19 – doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2 – e acabou se inscrevendo no talent show.

“Trabalhava com branding e pesquisa, mas não sentia que não era isso que fazia meu coração vibrar. Acabei sendo demitida por causa da covid-19 e resolvi me inscrever pra participar”, disse.

Nascida em São Paulo, Giovanna estudou economia em Ribeirão Preto e um intercâmbio, no fim da faculdade, na Universidade de Coimbra, em Portugal. Hoje, mora em São Paulo com os pais e um dos irmãos. Agora, pós-MasterChef, quer largar a economia de vez.

“Quero trabalhar com cozinha e tentar estagiar em algum restaurante. Quero ter meu lugar [o próprio restaurante] um dia, mas sinto que preciso aprender muito, inclusive culinária regional. Penso em viajar para algum lugar do Brasil e estudar gastronomia. Tudo o que fiz até agora foi muito no feeling, foi no ‘fui lá e fiz’”, disse.

Giovanna foi a melhor na prova classificatória, a da Caixa Misteriosa, e conquistou o paladar dos jurados ao preparar arroz de cuxá, torta de caranguejo e vinagrete de maxixe, prato favorito de Alcione. “Com o programa, aprendi a confiar mais em mim. Foi bom ser destaque na prova classificatória, receber elogios. Eu fiquei chocada, confesso, mas um chocada ótima!”, relembrou.

Já sobre a prova final, Giovanna pensa que faltou calma. “Fiquei nervosa, faltou pensar. Eu sei que uma fritura não fica bom num caldo (…). O que mais gosto de fazer é ficar na cozinha, não pretendo sair mais de lá”, concluiu.