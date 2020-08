Book Friday da Amazon Brasil chega à sexta edição com descontos de até 80% para toda família

A Book Friday, promovida pela Amazon Brasil e considerada a Black Friday para os amantes de livros, está de volta em sua sexta edição de hoje até às 23h59 do domingo, dia 23. São mais de 21 mil títulos entre livros e eBooks que terão preços promocionais, com descontos que chegam a 80%. Assinantes do Amazon Prime têm frete grátis e novos assinantes do Kindle Unlimited pagam R$ 19,99 por dois meses (o primeiro é grátis) de acesso ilimitado a mais de 1 milhão de eBooks.

Além da promoção, a Book Friday traz visibilidade a milhares de autores independentes que publicam pelo Kindle Direct Publishing, ferramenta de autopublicação da Amazon, que também estão disponíveis na Loja. Editoras também atraem mais leitores aos seus títulos graças à enorme bibliodiversidade promovida por esse ecossistema em que autores encontram leitores e vice-versa.

Selecionamos abaixo alguns do livros mais vendidos da plataforma, agora com preços promocionais, para você aproveitar a oportunidade. Para checar todas as ofertas da Book Friday, clique aqui. Confira:

1. Aprendizados: Minha caminhada para uma vida com mais significado, por Gisele Bündchen





“Neste livro divido alguns aprendizados que me ajudaram a levar uma vida mais consciente e alegre, que me inspiraram a superar cada desafio que enfrentei ao longo dos anos e que me trouxeram uma compreensão mais profunda de mim mesma e do mundo ao meu redor. Espero que eles ajudem você também”, diz Gisele. Uma obra que demonstra grande sinceridade e vulnerabilidade, Aprendizados revela a vida íntima de uma mulher extremamente pública. Compre a partir de R$ 25,82.

2. O Príncipe: Texto Integral, por Nicolau Maquiavel





Nesta obra, que é um clássico sobre pensamento político, o grande escritor Maquiavel mostra como funciona a ciência política. Maquiavel mostra em O Príncipe que a moralidade e a ciência política são separadas. Ele aponta a contradição entre governar um Estado e, ao mesmo tempo, levar uma vida moral. Compre a partir de R$ 13,10.

3. Blade Runner, por Philip K. Dick





Philip K. Dick teve diversos livros adaptados para o cinema, mas nenhum foi tão aclamado e tão simbólico para sua época quanto Blade Runner: O Caçador de Andróides, de Ridley Scott, que foi inspirado em Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Compre a partir de R$ 32,42.

4. A Vizinha Antipática que Sabia Matemática, por Eliana Martins





Theo não gostava nem um pouco de matemática. Das outras matérias que estudava na escola até gostava, mas de matemática não tinha jeito… ele sentia calafrios só de ouvir falar. Dona Malu Quete, a nova vizinha de Theo, descobriu esse pavor que ele tinha da matéria e, como boa professora de matemática que era, contou-lhe sobre o Manual do Sábio Matemático. Compre a partir de R$ 30,99.

5. A história do Brasil para quem tem pressa, por Marcos Costa





Dos bastidores do descobrimento à crise de 2015 em 200 páginas. Ilustrado e didático, um livro essencial para todos que procuram um ponto de partida para se aprofundar na história do Brasil. Compre a partir de R$ 22,69.

6. A queda do céu, por Davi Kopenawa e Bruce Albert





Publicada originalmente em francês em 2010, na prestigiosa coleção Terre Humaine, esta história traz as meditações do xamã a respeito do contato predador com o homem branco, ameaça constante para seu povo desde os anos 1960. Compre a partir de R$ 67,91.

7. Box Terríveis Mestres, por Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft e Arthur Conan Doyle





O extraordinário que arrepia. O estranho que nos arrebata. A imaginação que nos assombra. Essas são algumas das sensações que podemos sentir – e apenas tentar explicar em palavras – ao ler autores como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft e Sir Arthur Conan Doyle, pela primeira vez reunidos neste box exclusivo. Compre a partir de R$ 42,10.

8. Somos Todos Extraordinários, por R.J. Palácio





Publicada pela primeira vez em 2013, a história que acompanha o carismático Auggie Pullman, um menino de dez anos com uma grave deformidade facial que começa a frequentar a escola pela primeira vez, ganha agora uma edição dedicada às crianças, cuidadosamente pensada e elaborada com a intenção de levar a elas a forte mensagem de inclusão e gentileza que a autora R. J. Palácio imprimiu à sua obra. Compre a partir de R$ 18,90.

9. Uma breve história do tempo, por Stephen Hawking





Uma das mentes mais geniais do mundo moderno, Stephen Hawking guia o leitor na busca por respostas a algumas das maiores dúvidas da humanidade: Qual a origem do universo? Ele é infinito? E o tempo? Sempre existiu, ou houve um começo e haverá um fim? Existem outras dimensões além das três espaciais? E o que vai acontecer quando tudo terminar? Compre a partir de R$ 32,32.

10. Todo santo dia, por Andreza Carício





Destaque na lista dos livros Mais Vendidos da PublishNews, na Lista Geral e na categoria Autoajuda. "Todo santo dia" não é mais um livro de "autoajuda oba-oba" que propõe mudanças impossíveis de serem seguidas. Andreza Carício propõe atitudes práticas e aplicáveis que modificarão suas sinapses neurais para ter uma vida mais próspera e com significado. Compre a partir de R$ 27,92.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.