Band Eleições estreia nesta quinta com o panorama da disputa nos municípios

Como já é tradição, a Band sai na frente e dá início à grande cobertura das eleições municipais 2020. O programa Band Eleições será exibido semanalmente a partir desta quinta-feira (20), à meia-noite, e seguirá sua cobertura até o final da corrida eleitoral.

Na estreia, os apresentadores Fernando Mitre e Sheila Magalhães recebem o cientista político Fernando Schüler e o jornalista Eduardo Oinegue. O programa vai debater e analisar o atual ambiente eleitoral, os desafios de campanha na pandemia, as articulações em torno das candidaturas, as prioridades que estarão em jogo e como essa eleição irá impactar o pleito de 2022.

Neste ano, a atração contará com edições nacionais e regionalizadas da cobertura, sempre avaliando os candidatos, partidos políticos e coligações partidárias durante todo o período de campanha.

O primeiro debate do primeiro turno das eleições municipais será realizado na Band no dia 17 de setembro. Se houver segundo turno, os candidatos voltarão a se encontrar no dia 19 de novembro.

O Band Eleições será levado ao ar toda quinta-feira, à meia-noite, até a semana seguinte ao segundo turno, em 29 de novembro.