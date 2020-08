'Achei que a gente ia se separar', conta Lázaro Ramos sobre quarentena com Taís Araújo

Lázaro Ramos revelou que pensou que ia se separar da esposa Taís Araújo nessa quarentena, devido aos diversos desafios de trabalhar juntos, cuidar da casa e dos filhos João Vicente, 8 anos, e Maria Antônia, 5, nesse período.

"O estresse foi grande. A gente quebrou muito pau. Nunca administramos tanta coisa juntos. Achei que a gente fosse se separar. Não era pela quarentena, era trabalhar na quarentena", explicou o ator ao programa "Além da Conta: Novo (A)Normal", do GNT.

Em entrevista à Ingrid Guimarães, que comanda a atração, ele contou que o casal gosta de trabalhar juntos, porém houve muito estresse para a produção da série "Amor & Sorte", da Globo.

"A gente adora trabalhar junto e fez um seriado para a Globo aqui em casa. Só que a gente operava câmera e montava luz com os técnicos orientando remotamente".

Depois de tantos perrengues, Lázaro afirmou que ele e Taís já superaram esses desafios que afetaram a convivência do casal. "Eu entendi que, agora, não largo dela por mais nada. Porque se passou da quarentena, se passou das brigas da quarentena, se ainda tem o tesãozinho de vez em quando… Agora não largo mais", brincou.

Os atores estão casados há 15 anos e já fizeram diversos trabalhos juntos como as novelas "Cobras e Lagartos" e "Geração Brasil", além da série "Mister Brau".