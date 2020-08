Salgadinho, ex-Katinguelê, dá aulas online de cavaquinho

Quem viveu os anos 1990 sem cantarolar "Lua vaaaaaaaai", ou então "Inara-inara-inaraí"? Pois o dono da voz que entoou esses clássicos do pagode naquela década está disponível para ensinar sua arte ao alcance de um clique.

Paulo Salgado, o Salgadinho, ex-vocalista do Katinguelê, abriu um curso online para ensinar cavaquinho. No texto de apresentação do curso Cavaquinho Fast Start, o músico afirma que chegou a lançar video-aulas do instrumento 27 anos atrás e agora, com a pandemia, teve tempo suficiente para montar o curso.

A proposta é que os alunos aprendam ou evoluam no cavaquinho em 27 dias. Entre os bônus para os alunos é uma mentoria de 50 minutos com o músico com os alunos

O curso está disponível para compra neste link, ao preço de R$ 554,10.