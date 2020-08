Bill Murray e Sofia Coppola se reencontram em 'On the Rocks'; confira trailer

A inesquecível parceria de Sofia Coppola e Bill Murray em "Encontros e Desencontros" se repete em 2020, 17 anos depois, com o filme "On the Rocks", produção original da Apple TV+.

A diretora, filha de Francis Ford Coppola, afirma que se inspirou no próprio pai para escrever o personagem de Murray. Felix acompanha a filha, Laura (Rashida Jones) em um dia dramático. Ela desconfia da infidelidade do marido, interpretado por Marlon Wayans.

A estreia está prevista para outubro deste ano, com exclusividade na Apple TV +.

