Netflix prepara o lançamento de um botão 'shuffle'

A Netflix já vem discutindo há algum tempo a criação de um botão de reprodução aleatória (o famoso 'shuffle', em inglês), mas parece que agora a ideia finalmente está se materializando.

No início, tudo indicava que o tal botão seria introduzido apenas em programas de TV previamente selecionados e que simplesmente começaria um episódio aleatório. Mas novas fotos, postadas por alguns usuários em redes sociais, parecem sugerir que o recurso vai muito mais longe que isso.

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG

Em vez de estar localizado nas entranhas da Netflix, a opção já vai estar na própria tela do seu perfil. Ou seja: o grande botão "Shuffle Play", grafado em negrito, aparecerá logo abaixo da imagem do seu perfil e permitirá que você pule direto para um filme ou programa de TV aleatório.

Segundo o portal TechCrunch, a Netflix analisará os títulos que você assistiu antes, bem como o conteúdo salvo na sua lista, em um esforço para fornecer algo que você realmente gostaria de assistir. A empresa afirmou que o botão de reprodução aleatória ajudará os espectadores a 'encontrar de forma rápida e fácil um conteúdo para assistir, de acordo com as suas preferências'.

Lol Netflix now has a “shuffle” button. This is something I needed that I didn’t even know I need. pic.twitter.com/JEEsF65Bc0

— Chaby Digital (@Chabz_Classic) July 14, 2020