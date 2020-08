Morte no Nilo: Gal Gadot brilha em trailer de adaptação de Agatha Christie

Depois do bem-sucedido "Assassinato no Expresso Oriente" (2017), Kenneth Branagh volta ao papel do detetive Hercule Poirot em "Morte no Nilo", que estreia em outubro nos Estados Unidos e ganhou trailer divulgado nesta quarta-feira (19).

A estrela inegável da adaptação da obra de Agatha Christie, no entanto, é Gal Gadot. A estrela de "Mulher Maravilha" é uma mulher recém-casada que tem a lua de mel atrapalhada por um crime durante a viagem.

No elenco também está Armie Hammer, que interpreta o marido de Gal, Annette Bening e Russell Brand. Kenneth Branagh também dirige o longa.

A data prevista de estreia no Brasil ainda não foi divulgada.

Confira o trailer abaixo: