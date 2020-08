Mariah Carey anuncia álbum com regravações e músicas inéditas

Mariah Carey surpreendeu os fãs nesta terça-feira (18) e anunciou o lançamento de um novo álbum no dia 2 de outubro. "The Rarities" vai reunir músicas inéditas e regravações de canções antigas.

“Esta é para vocês, meus fãs. É para nos celebrar e agradecer por anos de puro amor e apoio. Sou muito grata a vocês!”, escreveu a cantora nas redes sociais.

O novo álbum marca os 30 anos de carreira de Mariah Carey, que também vai lançar um livro de memórias em 29 de setembro, "The Meaning of Mariah Carey".

A cantora já divulgou a capa do disco e a pré-venda já está disponível nas plataformas digitais.

This one is for you, my fans. It's to celebrate us, and to thank you for 🤫 years of pure love and support. I am so grateful to you 🐑❤️ THE RARITIES album is out October 2 🦋 Pre-order now: https://t.co/vZ4SBXQ8hg pic.twitter.com/4JRW51QxVq

— Mariah Carey (@MariahCarey) August 19, 2020