CPM 22 apresenta nova formação após saída de Japinha e Fernando Sanches

Com a baixa de dois músicos nos últimos dois meses, o CPM 22 apresentou nesta quarta-feira (19) a sua nova formação. A banda paulista publicou em seu perfil oficial do Instagram para apresentar o baixista Ali Zaher e o baterista Daniel Siqueira, que substituem, respectivamente, Fernando Sanches e Japinha.

Zaher, que já vinha tocando com o CPM em apresentações recentes, fez parte do Reffer. Já Siqueira é músico da Garage Fuzz.

Ambos se juntam a Badauí (vocal) e aos guitarristas Luciano Garcia e Phil Fargnoli. Juntos, já produziram novo single: "Escravos", que será lançado na sexta-feira (21).

Histórico

A mudança no CPM 22 começou em junho, quando uma conversa do baterista Ricardo Japinha com uma adolescente foi vazada em um perfil no Twitter.

O diálogo, no Instagram, aconteceu há oito anos, quando o músico tinha mais de 30 anos e a menina, 16. Ele chegou a perguntar sobre virgindade e namoro para a garota.

O músico foi afastado da banda e Fernando Sanches anunciou a sua saída. A demissão definitiva de Japinha foi anunciada na última segunda-feira (17).