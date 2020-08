Cinesesc inicia 46ª edição do Festival Melhores Filmes nesta quarta

Nesta quarta-feira (19), o Cinesesc faz a cerimônia de abertura da 46ª edição do Festival Melhores Filmes, votados pelo público e pela crítica.

O evento realiza-se tradicionalmente em março/abril, mas este ano, por conta da pandemia, não apenas está começando mais tarde como será totalmente online, no canal do Cine Sesc no YouTube. A cerimônia de abertura, a partir das 19h30, será conduzida de sua casa, no Rio, por Karine Teles, que venceu no ano passado como atriz e roteirista por "Benzinho".

Na sequência da premiação, será exibido o longa inaugural "Meu Nome É Bagdá", de Caru Alves de Souza, que integrou a mostra Generation e foi premiado no Festival de Berlim, em fevereiro.

Para esta edição especial online, a equipe do festival preparou um recorte com alguns dos filmes mais votados. Será possível rever gratuitamente o polonês "Guerra Fria", o dinamarquês "Rainha de Copas" e o sueco "Border", entre os filmes estrangeiros. Entre os nacionais, "Bacurau", "Greta", "Torre das Donzelas" e "Divino Amor".

Estarão agrupados em sessões especiais, disponíveis on demand por 24 horas, uma semana e até um mês em sescsp.org.br/cinema. Os vencedores serão conhecidos apenas na transmissão e, após a live, o site do festival publica a lista completa dos filmes que o público poderá (re)ver, acompanhada da versão digital do catálogo com todas as informações.