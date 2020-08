Camila Cabello volta às filmagens do live-action de 'Cinderela'

As filmagens de "Cinderela", interrompidas por cinco meses durante a pandemia do novo coronavírus, serão retomadas ainda nesta semana. O live-action, produzido pela Sony, é protagonizado por Camila Cabello e está sendo rodado no Reino Unido.

Para retorno da produção, as regras de distanciamento social continuam valendo no set, além de desinfecção periódica. A equipe e elenco também vão passar por exames frequentes. Sequências que envolvem muitas pessoas já foram gravadas, segundo informações do site Deadline.

O filme, classificado como comédia musical, tem ainda no elenco Billy Porter, interpretando a Fada Madrinha, Idina Menzel como a madrasta, e Pierce Brosnan como o rei.

Os detalhes da trama ainda estão em sigilo, mas a história é descrita como uma releitura moderna do tradicional conto de fadas, em que uma menina órfã tem uma madrasta malvada.

O filme tem roteiro e direção de Kay Cannon e tem previsão de estreia para fevereiro de 2021.