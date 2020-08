Barack Obama lança playlist de verão com Beyoncé, Billie Eilish, Rihanna e mais

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, compartilhou sua playlist de verão nas redes sociais. A lista tem 52 músicas, antigas e mais atuais.

Entre os artistas ouvidos por Obama estão John Legend, Billie Eilish, Beyoncé, Rihanna, Drake, Bob Marley, Khalid, Childish Gambino, Stevie Wonder, Frank Ocean, Dua Lipa, J Balvin e Nina Simone.

“Nos últimos meses, passei muito tempo ouvindo música com minha família. Eu queria compartilhar algumas das minhas favoritas para o verão", escreveu Obama nas redes sociais.

O ex-presidente também incluiu artistas que vão se apresentar na convenção do partido Democrata, do qual faz parte. O evento, que ocorre durante esta semana, formaliza a candidatura de Joe Biden nas eleições de 2020.

Over the past few months, I’ve spent a lot of time listening to music with my family. I wanted to share some of my favorites from the summer—including songs from some of the artists at this week’s @DemConvention. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/2ZFwdN46jR

— Barack Obama (@BarackObama) August 17, 2020