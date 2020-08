Netflix: 10 filmes que estrearam há pouco tempo e já são sucesso entre os assinantes

​Você está procurando um filme série na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque selecionamos algumas opções disponíveis na plataforma de streaming.

Filmes populares na Netflix

A Caverna

Um grupo de estudantes sai em busca de um professor de arqueologia desaparecido e acaba descobrindo uma caverna onde o tempo passa de um jeito bem diferente.

Círculo de Fogo — A Revolta

Jake, filho de Stacker Pentecost, se une a um velho amigo piloto e a uma jovem operadora de Jaeger para tentar salvar a humanidade de uma nova ameaça Kaiju.

Desejo Sombrio

Casada, Alma passa um fim de semana fora de casa. A experiência desperta uma paixão, mas acaba em tragédia e a faz questionar a verdade sobre as pessoas próximas.

A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça

O detetive nova-iorquino Ichabod Crane é enviado a Sleepy Hollow para investigar uma série de mortes misteriosas em que as vítimas são encontradas decapitadas.

Power

Um ex-soldado, uma adolescente e um policial se encontram em Nova Orleans durante a busca por uma perigosa pílula que dá superpoderes temporários a quem a toma.

A Prima Sofia

Durante um verão em Cannes, uma adolescente é atraída pelo estilo de vida da prima, mas logo começa a aprender mais sobre si própria e seus verdadeiros valores.

Rede de Ódio

Um jovem faz sucesso nas campanhas de ódio nas redes sociais, mas a crueldade virtual cobra seu preço no mundo real.

Solteiramente

Uma especialista em redes sociais não consegue parar de pensar no ex. Ainda bem que ela pode contar com a melhor amiga para aprender a curtir a vida de solteira.

V de Vingança

Um revolucionário misterioso conhecido como "V" luta contra um regime totalitarista e encontra uma amizade em uma jovem.

As Vantagens de Ser Invisível

Um calouro depressivo precisa lidar com o suicídio de seu melhor amigo e com a descoberta do primeiro amor.