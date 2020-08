K-pop: pré-registro do game BTS Universe Story já está disponível

A desenvolvedora Netmarble anunciou que o novo jogo para celulares, BTS Universe Story, estará disponível para pré-registro a partir deste terça-feira (18).

Como revelado, o pré-registro estará disponível para todos os jogadores através do site oficial (https://btsuniversestory.netmarble.com) e vai até a data de lançamento, que será anunciada em breve.

“BTS Universe Story, um jogo para celulares em formato de história interativa, é a segunda parceria entre Netmarble e os astros globais, seguindo o sucesso do BTS WORLD, que foi lançado em junho de 2019. O aplicativo permite explorar o BTS Universe, além de criar e compartilhar histórias, e interagir com outros jogadores”, detalhou.

A principal atração do jogo, o modo Create Story, possibilita que os jogadores criem as suas próprias histórias usando ferramentas dentro do game.

Ainda de acordo com as informações, um evento de pré-lançamento, intitulado Writer Recruitment, acontecerá em 24 de agosto. “Aberto a participação de qualquer pessoa, este evento vai selecionar alguns jogadores para ter acesso às ferramentas de criação do game e criarem suas histórias antes do lançamento. Estas histórias serão oficialmente adicionadas ao modo Play Store para que todos os jogadores possam aproveitá-las após o lançamento”, completou.

Para celebrar o pré-registro, uma vídeo exclusivo, que mostra os personagens principais de BTS Universe, foi adicionado ao canal oficial no Youtube. Confira:

Com informações da Netmarble

