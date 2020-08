Homem tenta roubar ambulância com paciente sendo atendido dentro

Um pedestre oportunista tentou arrombar uma ambulância enquanto paramédicos prestavam atendimento médico a um paciente idoso dentro do veículo. O caso inusitado aconteceu na na última quarta-feira, 12 de agosto, em Blackpool, pequena cidade na Inglaterra, após um aposentado (que não teve o seu nome identificado) passar mal e chamar a ambulância. Quando os paramédicos notaram que alguém estava tentando acessar o veículo, correram para fora e jogaram o suspeito no chão.

Em um vídeo dramático do incidente, que foi capturado por uma câmera de segurança, um homem vestido com roupas escuras se aproxima da ambulância que está estacionada ao lado de um ponto de ônibus. Ele inspeciona o veículo pelas janelas e, depois de ter a impressão de que não havia ninguém dentro, abre a porta do motorista. Enquanto tenta dar partida no motor, a porta traseira se abre e dois paramédicos correm em sua direção. Para espanto de pessoas que passavam ali por perto, uma luta começa, mas os paramédicos conseguem imobilizá-lo no chão.

Uma porta-voz da polícia local declarou: "Um homem de 51 anos de Blackpool foi preso sob suspeita de roubo e posse de drogas. Ele foi solto até que sejam feitas mais investigações."

Já a porta-voz da empresa North West Ambulance, que prestava o serviço, declarou: "Fomos chamados para um incidente na Dickson Road, Blackpool, em 12 de agosto às 15:02, para relatos de um homem que adoeceu. Enquanto cuidava do paciente na parte de trás da ambulância, um homem tentou entrar na cabine. Com a ajuda do público, o homem foi detido, a polícia foi notificada e o homem foi preso. O paciente foi levado para o hospital sem mais ferimentos e estamos fazendo tudo o que podemos para apoiar nossa tripulação e ajudar a polícia em sua investigação."

Veja o vídeo do incidente aqui: