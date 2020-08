Festival 'De Volta Para o Cinema' divulga programação de reabertura das salas

O festival "De Volta Para o Cinema" divulgou, nesta terça-feira (18), a programação de filmes que vão entrar em cartaz a partir do dia 3 de setembro, quando algumas cidades vão reabrir as salas.

Os filmes vão ficar em cartaz durante a primeira semana de reabertura e os cinemas funcionarão com redução de público, com distanciamento entre as poltronas. Os horários e locais serão divulgados no site oficial do festival.

Veja também:

K-pop: pré-registro do game BTS Universe Story já está disponível

Bolsonaro assina decreto que regulamenta ajuda emergencial ao setor cultural

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A programação conta com filmes famosos, divididos por gênero. Confira:

A Fantástica Lista de Clássicos Pop:

Superman, Os Caça-Fantasmas, Matrix e De Volta Para o Futuro.

A Lista do Espanto:

Invocação do Mal, O Exorcista, O Iluminado e Tubarão.

A Sociedade das Sagas:

Harry Potter e a Pedra Filosofal, O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel e Crepúsculo.

A Vingança dos Geeks:

Vingadores, Batman: O Cavaleiro das Trevas e Homem-Aranha no Aranhaverso.

Curtindo a Família Adoidado:

Divertida Mente, Minions, Turma da Mônica: Laços e ET – O Extraterrestre.

Dias de Identidade:

Corra!, Mulher-Maravilha e Pantera Negra.

Sob o Domínio do Drama:

O Palhaço e Os Bons Companheiros.

Tropa de Risos:

Até que a Sorte nos Separe, Fala Sério, Mãe! e Minha Mãe é uma Peça.