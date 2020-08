Apresentador da Globo no Alagoas tranquiliza público após enfarte

O jornalista Filipe Toledo, da TV Gazeta, filiada da Rede Globo no Estado de Alagoas, utilizou seu Instagram na noite de segunda-feira, 17, para afirmar que "está tudo bem" após sofrer um enfarte

"Carinho e oração são os melhores medicamentos para um coração. Gratidão", escreveu o apresentador do ALTV 2ª Edição em um story Ele também publicou uma foto usando máscara, internado no hospital.

Filipe ficou conhecido nacionalmente em 16 de novembro de 2019, quando participou de um rodízio de apresentadores e esteve à frente do Jornal Nacional.

Segundo o site G1, o apresentador sentiu dores em sua casa e foi ao hospital, onde foi constatada uma obstrução na artéria coronária, sendo submetido a um cateterismo cardíaco em seguida.