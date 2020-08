Um ano sem Fernanda Young: Maria Ribeiro e Mika Lins adaptam livro da autora para o teatro

No próximo dia 25 de agosto completa-se um ano da morte da escritora Fernanda Young, que morreu aos 49 anos após um ataque de asma seguido de parada cardíaca. Além do humor inquestionável em roteiros escritos em parceria com o marido Alexandre Machado, Fernanda deixou livros e amigos.

E uma reunião desses fatores tem estreia próxima: a adaptação de "Pós-F – Para Além do Feminino e Masculino" chega aos palcos no próximo dia 12 de setembro em São Paulo, com exibição digital. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O livro, que reúne ensaios sobre o feminismo, já vinha sido trabalhado pelas atrizes Mika Lins e Maria Ribeiro antes mesmo da morte precoce de FY. O baque da perda da amiga sacodiu o projeto, que foi continuado pela dupla e sofreu novo revés com a pandemia do novo coronavírus, que mantém fechado teatros e outros pontos de grande aglomeração.

O espetáculo vai ganhar o palco do Teatro Porto Seguro sem plateia: assim como outras temporadas teatrais, o novo espetáculo poderá ser acompanhado de forma remota.

Os ensaios estão à todo vapor. No domingo (16), Maria compartilhou Mika em uma leitura.

