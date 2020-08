Sessão nostalgia: 5 filmes clássicos de Steven Spielberg disponíveis no Amazon Prime

Não há dúvidas: Steven Spielberg é um dos diretores de cinema mais queridos de todos tempos. Fica até difícil imaginar como seria a vida de crianças e adolescentes nos anos 80 e 90 sem filmes como Indiana Jones, E.T. e Jurassic Park, todos saídos da mente criativa do diretor americano. Para matar um pouco as saudades, preparamos uma lista com 5 clássicos de Spielberg disponíveis no Amazon Prime Video. Confira abaixo:

1) Tubarão (1975)

Reprodução / Universal Pictures

Um grande tubarão-branco ameaça banhistas nas praias de uma pequena cidade dos Estados Unidos, levando terror à população local. A música tema do filme, escrita pelo maestro John Williams, um dos maiores parceiros de Spielberg, é de dar arrepios! Lançado em 1975, o filme ganhou 3 Oscars, incluindo melhor trilha sonora.

2) Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida (1981)

Reprodução / Paramount Pictures

Esse é daqueles filmes que entraram no imaginário popular como poucos. Quem, ao ver uma gigantesca pedra rolando, não se lembra imediatamente da famosa cena de Os Caçadores da Arca Perdida? Estrelado por Harrison Ford, o filme conta a história do arqueólogo Indiana Jones, que desbrava um antigo templo cheio de armadilhas no Peru para recuperar um ídolo de ouro. Só cuidado para não engasgar com a pipoca: o filme é uma aventura com fortes emoções do começo ao fim!

3) E.T.: O Extraterrestre (1982)

Reprodução / Universal Pictures

Existe vida em outros planetas? Bem, segundo E.T.: O Extraterrestre, a resposta é sim. No filme, Elliott, um menino de 10 anos de idade, faz amizade com um ser extraterrestre que está preso na Terra e tenta ajudá-lo a voltar para casa. Lançado em 1982, o filme tornou-se um fenômeno de bilheteria, sendo superado apenas 11 anos depois pelo próprio Spielberg, no próximo filme da nossa lista.

4) Jurassic Park – Parque dos Dinossauros (1993)

Reprodução / Universal Studios

Cientistas trazem os dinossauros de volta à vida para serem exibidos em um parque de diversões temático, como um grande zoológico ou safári. Uma boa ideia, não? Não é o que Jurassic Park – Parque dos Dinossauros, sucesso estrondoso de bilheteria em 1993, parece nos dizer…

5) O Terminal (2004)

Reprodução / DreamWorks Pictures

A pandemia gerada pela covid-19 deixou todos trancados em casa. Mas você já imaginou como seria ficar trancado por tempo indeterminado em um… Aeroporto? É o que O Terminal, lançado em 2004, nos pergunta. O filme, estrelado por Tom Hanks, mostra como seria a vida de alguém impedido de voltar para o seu próprio país por causa de uma revolução e, ao mesmo tempo, proibido de sair do aeroporto JFK, em Nova York, e reingressar em território americano. Para saber como sair dessa enrascada, só vendo O Terminal.