MasterChef 2020: veja os perfis dos participantes do 6º episódio nas redes sociais

É só começar mais um episódio de MasterChef que os fãs do programa começam a stalkear os participantes nas redes sociais, ainda mais na temporada 2020, em que cada nova semana o reality recebe oito novos cozinheiros que lutam para conquistar o troféu. No sexto episódio, que vai ao ar na terça-feira, 18 de agosto, às 22h45, o desafio é preparar pratos preferidos de famosos e, em seguida, mostrar habilidade para cozinhar vários tipos de camarão. Quer saber mais sobre os participantes? Conheça as redes sociais de cada um.

Professora de Educação Física, de 39 anos, de Criciúma (SC)

Começou a cozinhar para complementar a sua vida de surfista com uma alimentação saudável.



Facebook: facebook.com/beatriz.olivosilveiramartins/

Clodoaldo

Técnico em Segurança do Trabalho, 45 anos, de Goioerê (PR)

Sonha em largar sua profissão atual, comprar um motorhome e viajar pelo país conhecendo as gastronomias locais.

Facebook: facebook.com/clodoaldo.santeloferreira

Giovanna

Formada em Ciências Econômicas, 25 anos, de São Paulo (SP)

Não está contente ao imaginar seu futuro profissional na área e sonha em abrir um restaurante com a sua cara.

Instagram: instagram.com/gigava/

Facebook: facebook.com/giovanna.gava.7

Gisele

Analista de sistemas, 45 anos, de São Paulo (SP)

Incentivada por seu pai a fazer pratos novos desde criança. Todo dia, ele aparecia em casa com um ingrediente diferente para a filha testar receitas.

Instagram: instagram.com/giselecamargos_contapraela

Facebook: facebook.com/GiseleCamargos.ContaPraEla

Heitor

Analista de sistemas, 28 anos, de Campinas (SP)

Já esteve em 26 países. Na bagagem, traz um bom repertório de comida internacional e quer encontrar forças para trocar de carreira.

Instagram: instagram.com/heitorcardos0

Joelma

Funcionária pública, 33 anos, de Presidente Venceslau (SP)

Está cursando Direito, mas se interessa mais pelas aulas da sala ao lado, que é do curso de gastronomia.

Instagram: instagram.com/joellmama

Mayara

Desempregada, 33 anos, de São Paulo (SP)

Sempre cozinha comida do dia a dia, mas garante que ter morado na Inglaterra agrega requinte à sua culinária.

Instagram: instagram.com/lagomaya/

Facebook: facebook.com/mayalago

Pedro

Estudante, 18 anos, de Santo André (SP)

Tomou gosto pela gastronomia assistindo ao MasterChef. Hoje se inspira em livros e vídeos na internet.

Instagram: instagram.com/pedro_tarcitani

Facebook: www.facebook.com/pedro.tarcitani.3