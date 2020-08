Jensen Ackles reforça elenco em The Boys; veja herói que ele vai interpretar

O fim de "Supernatural" ainda não foi ao ar, mas a fila já andou para seus protagonistas. Jensen Ackles, que interpreta Dean, o mais velho dos irmãos Winchester na série, anunciou nesta segunda-feira (17) que vai se juntar ao elenco da série "The Boys", da Amazon Prime, na terceira temporada.

O ator publicou um vídeo em sua conta no Instagram contando a novidade. Segundo ele, as gravações do especial de dois episódios apresentada para o final de "Supernatural"ainda continuam e ele vai emendar um trabalho no outro.

Em "The Boys", ele vai interpretar Soldier Boy, personagem que lutou na Segunda Guerra Mundial antes de se tornar um herói altamente rentável – o primeiro da linhagem apresentada na série.

De alguma maneira, Ackles vai estar "em casa" na nova série, já que o showrunner é ninguém menos que Eric Kripke, criador de "Supernatural".

"Quando era criança, eu tive um sono impossível: de garantir emprego remunerado para Jensen Ackles", brincou o showrunner em um comunicado divulgado nesta segunda. "Estou feliz em dizer que esse sonho se tornou realidade. Jensen é um ator maravilhoso e ainda melhor como pessoa, tem cheiro de cookie de chocolate quente e eu o considero como um irmão", disse Kripke.

Ele comentou ainda sobre o personagem que reforça a "gangue". "Como Soldier Boy, o primeiro super herói, ele vai trazer tanto humor, pathos (que pode ser traduzido como paixão) e perigo ao personagem. Mal posso esperar para estar no set com ele de novo e trazer um pouco de 'Supernatural' para 'The Boys"".