Felipe Neto e Whindersson Nunes oferecem assistência financeira à família de menina estuprada no ES

O youtuber Felipe Neto e o humorista Whindersson Nunes ofereceram ajuda financeira à família da menina de 10 anos, que abortou após ser estuprada no Espírito Santo.

Felipe Neto afirmou que pode pagar a educação da criança até o fim da faculdade. Já Whindersson se ofereceu para arcar com os custos da assistência psicológica até que ela complete 18 anos.

Não consigo parar de pensar na menina. Alguém da família, por favor, entre em contato pelo email da minha bio. Eu me disponho a arcar com tds os custos de educação dela até o fim da faculdade. Num mundo de injustiças e desigualdades, q ela possa receber a melhor arma possível. — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 17, 2020

A terra devia estar em paz com tantos Jesus nas redes sociais, tantos imaculados. Me preocupa o tanto de atrocidades q essa criança vai ouvir no decorrer da vida. Alguém da família entre em contato, quero ajudar com toda assistência piscologica até os 18 anos — Whindersson 🏠 (@whindersson) August 16, 2020

A criança capixaba de 10 anos, vítima de estupro, permanece internada no Centro integrado de Saúde Amaury de Medeiros, em Recife, após realização de procedimento para interrupção de gravidez. O principal suspeito é um tio dela, de 33 anos, que teve a prisão decretada e continua foragido.

A menina teve a gestação interrompida após autorização da Justiça de São Mateus, cidade do norte do Espírito Santo, onde aconteceu o crime. Manifestantes contrários ao aborto chegaram a entrar em confronto com policiais do Recife após uma tentativa de invasão ao hospital.