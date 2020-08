Ash Christian, de 'Law and Order', é encontrado morto aos 35 anos

O ator e produtor norte-americano Ash Christian foi encontrado morto na última sexta-feira (14) em Puerto Vallarta, no México, onde passava férias.

Christian morreu aos 35 anos enquanto dormia. As causas da morte não foram divulgadas.

Em 2014, ele venceu o Emmy pelo curta-metragem "ml Promise". Christian também produziu "Fat Girls" (2006), "Furacão Bianca" (2016) e "Uma Noite Infernal" (2019). Como ator, participou das séries "The Good Fight", "Law and Order" e "The Good Wife".