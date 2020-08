5 livros obrigatórios para quem quer conhecer (ou relembrar) a obra de Millôr Fernandes

Em 16 de agosto de 1923 nasceu o escritor e poeta e humorista brasileiro Millôr Fernandes, que conquistou notoriedade por suas colunas de humor gráfico em publicações como Veja, O Pasquim e Jornal do Brasil. Durante mais de três décadas, entre os anos 1980 e 2000, as colunas de Millôr estiveram entre as mais lidas do país com audiência semanal de milhões de pessoas.

Millôr também foi um dos grandes tradutores brasileiros com versões famosas de dezenas de obras de autores como Shakespeare, Molière, Anton Tchekov, Pirandello, Mario Vargas Llosa e Sófocles. Como dramaturgo, escreveu a épica peça "Liberdade, liberdade" que estreou num teatro improvisado no Rio de Janeiro, em 1965, no dia 21 de abril, Dia de Tiradentes, o Mártir da Independência. A repercussão nacional e internacional foi imediata; até o New York Times registrou o sucesso do mais ambicioso dos espetáculos de protesto. Millôr morreu em 2012 aos 88 anos.

Selecionamos 5 obras que são obrigatórias para conhecer a obra do autor. Confira:

1. Guia Millôr da história do Brasil





Se um Guia pressupõe um certo didatismo, aqui a palavra de ordem é a irreverência. Grande pensador da sociedade de seu tempo, por praticamente 7 décadas, e por que não de épocas futuras, Millôr Fernandes se dedicou a escrever e a desenhar o homem e o mundo que nos cerca, em vários veículos nacionais de comunicação. Compre a partir de R$ 40,01.

2. Millôr definitivo – a bíblia do caos





Em 5.142 frases, este livro mostra a produção de mais de meio século de Millôr Fernandes. A obra é uma síntese do pensamento de Millôr, trazendo frases que marcaram nossa história recente e traduzindo de maneira genial o que se viu, sonhou, sofreu e vibrou nestas últimas décadas. Compre a partir de R$ 35,17.

3. 100 Fábulas Fabulosas





As fábulas são um verdadeiro clássico de Millôr, e 100 Fábulas Fabulosas reúne cem histórias inéditas e de qualidade insuperável. Neste livro, entre outras descobertas etimologicamente fabulosas, o autor revela como os animais falavam no tempo em que deram origem a tantas fábulas. Fixando hieróglifos da Rosetta e cruzando-os com ícones do Obelisco Negro de Salmanasar (858 a.C.), o autor conseguiu reverter diversas fábulas, retirando destas sua moral original. Compre a partir de R$ 31,82.

4. Poesia Matemática 1





Poesia Matemática é um dos seus mais consagrados livros. E não é para menos. Poucos escritores teriam a inventividade necessária para supor uma história de amor, tão bonita quanto inusitada, no cenário improvável de um livro de matemática. Com seus versos imersos numa dimensão fantástica, repletos de imaginação, o poema condensa, a uma só vez, diferentes qualidades de Millôr: a criatividade, a sagacidade e, é claro, uma boa dose de humor. Compre a partir de R$ 23,30.

5. A Verdadeira História do Paraíso





Em "A Verdadeira história do Paraíso", Millôr reconta a fábula do pecado original que escandalizou a moral brasileira quando lançado originalmente em encartes na revista "O Cruzeiro" em 1963. Na ocasião, a pressão pública motivou a demissão de Millôr do então maior fenômeno editorial brasileiro. Com ilustrações de um dos principais mestres nacionais, recuperadas a partir dos originais que estavam guardados no arquivo de Millôr Fernandes por mais de 40 anos, o livro é uma sátira bem-humorada a um dos principais tabus humanos. Compre a partir de R$ 21,41.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.