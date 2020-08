'Paranoid', do Black Sabbath, comemora 50 anos com box especial em CD e vinil

Um dos maiores clássicos do heavy metal, o disco “Paranoid” dos britânicos Black Sabbath completa 50 anos do lançamento em setembro deste ano. Um mês depois, a banda lança uma edição especial do álbum em boxes de vinil e CD.

Além do trabalho original, de oito faixas, o item de colecionador conta com uma mix alternativa, de 1974, e duas gravações ao vivo de 1970, uma em Montreux, na Suíça, e outra em Bruxelas, capital da Bélgica.

Imagem ilustrativa dos boxes "Paranoid Super Deluxe", do Black Sabbath, em CD e vinil / Divulgação

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Completa o box um folheto de turnê do álbum, de 1971, um pôster e um livro com fotos, artes e entrevistas da época. A venda é feita exclusivamente pelo portal Wicked World, a preços bastante salgados para o público brasileiro:

• Box em versão CD: 75 libras esterlinas (cerca de R$ 537)

• Box em versão vinil: 100 libras esterlinas (cerca de R$ 715)

• Combo com boxes em CD e vinil: 160 libras esterlinas (cerca de R$ 1.145)

“Paranoid” é considerado um dos melhores discos do Black Sabbath, com sucessos como “Iron Man”, “War Pigs” e a faixa que dá nome ao trabalho. Apesar de conter apenas oito músicas, o álbum dura 42 minutos, com Ozzy Osbourne nos vocais, acompanhado de Tony Iommi (guitarra), Geezer Butler (baixo) e Bill Ward (bateria).