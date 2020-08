Karol Conka e Drik Barbosa encerram Semana da Juventude com lives neste sábado

As rappers Karol Conka e Drik Barbosa encerram a programação virtual da Semana da Juventude neste sábado (15), com apresentações no YouTube da Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O evento, que neste ano ocorreu à distância, acompanhou a celebração do Dia Internacional da Juventude, celebrado na quarta, que busca respeitar, proteger e promover direitos humanos. Foram realizadas ações, como vídeos e transmissões informativas, para estimular um desenvolvimento sustentável adaptado à realidade do jovem paulistano.

No encerramento, a música começa com Drik Barbosa às 19h, que apresenta sucessos como “Quem Tem Joga”, “Liberdade” e “Paz”. Depois, às 20h30, é a vez de Karol Conka mesclar canções da sua carreira como os hits “Tombei”, “Lalá” e “Saudade”.