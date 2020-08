Guia Netflix: 4 bons filmes que chegaram ao catálogo nessa semana

​Você está procurando um filme na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque selecionamos algumas opções disponíveis na plataforma de streaming.

Filmes na Netflix

Dançarina Imperfeita

Uma aluna brilhante e estabanada topa tudo para entrar na faculdade que o pai frequentou, incluindo se transformar em campeã de dança junto com os amigos desajustados.

A Prima Sofia

Durante um verão em Cannes, uma adolescente é atraída pelo estilo de vida da prima, mas logo começa a aprender mais sobre si própria e seus verdadeiros valores.

Rede de Ódio

Um jovem faz sucesso nas campanhas de ódio nas redes sociais, mas a crueldade virtual cobra seu preço no mundo real.

Solteiramente

Uma especialista em redes sociais não consegue parar de pensar no ex. Ainda bem que ela pode contar com a melhor amiga para aprender a curtir a vida de solteira.