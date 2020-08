Vintage Culture e Tiësto lançam a parceria 'Coffee (Give Me Something)'

O DJ holandês Tiësto, conhecido na cena eletrônica internacional, e o brasileiro Vintage Culture lançaram, nesta sexta-feira (14), a música "Coffee (Give Me Something)", primeira parceria entre os dois.

“Estou muito empolgado por finalmente conseguirmos concretizar essa collab. Já faz um bom tempo que venho conversando e trocando música com o Tiësto", afirma Lukas Ruiz, conhecido como Vintage Culture. "Poder lançar um projeto com ele é incrível e mostra onde a música eletrônica brasileira chegou”, completa.

O brasileiro já bateu 1 milhão de reproduções no Spotify e YouTube e já tocou em festivais dentro e fora do Brasil. Tiësto, por sua vez, ganhou um Grammy na categoria "Gravação remixada, não clássica" em 2015 e foi o primeiro DJ a abrir as Olimpíadas, em 2004.

“Já faz um tempo que estamos em contato, buscando a música certa para lançarmos juntos", diz Tiësto. "Aproveitamos a quarentena para trabalhar na Coffee e posso dizer que estávamos muito inspirados! Tivemos tempo para testar versões diferentes e aperfeiçoá-la cada vez mais. Acabamos fazendo alterações até o último dia."

A música nova da dupla já está disponível no YouTube e nas plataformas digitais.