Teatro virtual: Funarte irá financiar projetos

A Funarte (Fundação Nacional de Artes) vai destinar R$ 870 mil para projetos de teatro virtual em todo o Brasil. Serão 25 iniciativas voltadas para peças infantis, jovens e adultas. Os espetáculos poderão ser gravados nos espaços da Funarte, serão incorporados ao acervo da instituição e exibidos por meio de plataforma digital, compondo a programação do Festival Funarte de Teatro Virtual 2020.

Como participar

O selecionado deverá entregar o espetáculo gravado e editado, em conformidade com os padrões estabelecidos no edital. Para participar do Prêmio Funarte Festival de Teatro Virtual 2020, são permitidas pessoas jurídicas, de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural.

Também é possível participar como concorrente: artista, grupo ou produtor que inscreveu seu projeto por meio de uma associação ou cooperativa. MEI (Microempreendedor Individual), por exemplo, não pode representar grupos de artistas que atuam juntos de forma continuada.

Cada proponente poderá concorrer somente com um projeto. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas pelo prazo de 45 dias, contados a partir do primeiro dia útil após a data de publicação do edital no Diário Oficial da União, ontem.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet mediante o preenchimento e envio por meio de link disponível www.funarte.gov.br.