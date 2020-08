‘Sky Masters’. HQ traz Jack Kirby e Wally Wallace juntos em história da Guerra Fria

O ser humano ainda não havia chegado à lua, mas o Sputnik já estava orbitando a Terra, se tornando o primeiro satélite artificial do planeta e colocando os russos na frente da corrida espacial. Em pleno auge da Guerra Fria, dois lendários quadrinistas americanos, Jack Kirby e Wally Wood, publicaram em jornais do mundo inteiro, entre 1958 e 1961, “Sky Masters da Força Espacial”, tirinhas diárias que misturavam uma dose de ficção científica ao imaginário da época. Reunidas, elas chegam ao Brasil, em HQ homônima traduzida.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Dentre muitas obras da cultura americana que reforçam a cisão do mundo entre o socialismo e o capitalismo, a HQ traz as aventuras do astronauta americano “Major Sky Masters” e sua equipe, direto do espaço. Em preto e branco e widescreen, respeitando o formato horizontal original, as tirinhas são um verdadeiro documento histórico de um momento no qual ir ao céu era grande obsessão.

As 412 páginas mostram tudo isso com um detalhamento impressionante para a época, já que não existiam tantas referências visuais como hoje. Não à toa, Kirby, um dos criadores do Capitão América, veio a se tornar um dos mais importantes quadrinistas da história, trabalhando na Marvel e DC Comics, assim como Wally, que ganhou diversos prêmios e fez parcerias igualmente importantes.

Para os fãs de quadrinhos, é um prato de cheio. A estética retrô única é apenas um detalhe neste título, que antecipou passos da humanidade por meio da imaginação.