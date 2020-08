Confira a programação de lives para o fim de semana (14, 15 e 16 de agosto)

Procurando o que fazer neste fim de semana? Esta sexta (14), sábado (15) e domingo (16) estão repletas de shows musicais transmitidos ao vivo. Há opções pagas e gratuitas, indo desde o samba, o sertanejo, até o rock alternativo.

Veja a programação para os próximos dias, todas no horário de Brasília:

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Sexta-feira (14)

Pitty – 21h (no Twich)

Ira – 21h (no YouTube)

Jads e Jadson – 21h (no YouTube)

Di Ferrero – 22h (no BeApp)

Teresa Cristina – 22h (no Instagram @teresacristinaoficial)

Sábado (15)

Jorge Aragão – 15h (no YouTube)

Bruno de Luca, Xande de Pilares, PK, Gabi Martins, Mario Jr. e Gizelly Bicalho – 15h (no YouTube)

Dudu Nobre – 19h (no YouTube)

Seu Jorge canta David Bowie – 16h (no YouTube; ingressos a partir de R$ 50)

Maiara e Maraísa – 17h30 (no YouTube)

Alcione – 18h (no site VivoRio; ingressos a R$ 10)

Luisa e os Alquimistas – 19h (no Instagram @casanaturaoficial)

Domingo (16)

Casa dos Caipiras (com Teodoro e Sampaio) – 16h (no YouTube)

Simone – 18h (no Instagram @simoneoficial)

Trio Parada Dura, Felipe Araújo e outros – 18h (no YouTube)

Gusttavo Lima – 18h30 (no YouTube)

Zeca Baleiro e Jerry Espíndola – 20h (no YouTube)

Teresa Cristina – 22h (no Instagram @teresacristinaoficial)