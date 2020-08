Netflix: confira os 20 lançamentos desta sexta-feira, 14 de agosto

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta sexta-feira (14)

Destaques

3% (4ª temporada). Convocados para uma missão diplomática no Maralto, Joana e a equipe elaboram um plano explosivo com a ajuda de Michele e um novo candidato ao Processo.

A Caverna . Um grupo de estudantes sai em busca de um professor de arqueologia desaparecido e acaba descobrindo uma caverna onde o tempo passa de um jeito bem diferente.

A Prima Sofia . Durante um verão em Cannes, uma adolescente é atraída pelo estilo de vida da prima, mas logo começa a aprender mais sobre si própria e seus verdadeiros valores.

Bem-vindo aos 40 . O casal Pete e Debbie, de “Ligeiramente Grávidos”, está de volta! Desta vez, eles lidam com as aventuras e desventuras de envelhecer.

Caçadoras de Recompensas (1ª temporada). As gêmeas Sterling e Blair equilibram a vida de adolescentes em uma escola cristã com a nova e improvável carreira de caçadoras de recompensas.

Círculo de Fogo — A Revolta . Jake, filho de Stacker Pentecost, se une a um velho amigo piloto e a uma jovem operadora de Jaeger para tentar salvar a humanidade de uma nova ameaça Kaiju.

Dirty John — O Golpe do Amor: Betty Broderick (2ª temporada). A socialite Betty Broderick chega ao limite durante um divórcio complicado que acaba em tragédia. Baseada em um crime real.

O Maior Assalto (1ª temporada). Em 1994, uma quadrilha planeja um roubo milionário ao Banco Central da Colômbia. Inspirada em fatos reais.

Power . Um ex-soldado, uma adolescente e um policial se encontram em Nova Orleans durante a busca por uma perigosa pílula que dá superpoderes temporários a quem a toma.

Rick and Morty (5 novos episódios). O brilhante cientista beberrão Rick sequestra Morty, seu neto aborrescente, para viver loucuras em outros mundos e dimensões alternativas.

Outros lançamentos