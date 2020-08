Mulher quebra obra de Romero Britto na frente do artista; veja o vídeo

Um vídeo em que uma mulher quebra uma obra de Romero Britto na frente do artista viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (14).

As imagens foram compartilhadas por Faye Pindell, funcionária da galeria de Romero Britto em Miami. No vídeo, uma mulher joga no chão a peça "Big Apple", que é vendida por cerca de US$ 4.800 no site do artista.

"Nunca vá a meu restaurante nem ofenda minha equipe, mas nunca. Eu te respeitava", diz a mulher, que não teve a identidade revelada.

De acordo com Faye, Romero Britto teria ido ao restaurante da mulher e sido desrespeitoso com funcionários. Então ela foi até o evento e quebrou uma das obras do artista, que ficou assustado com a reação. Veja o vídeo: